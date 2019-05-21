Укрзалізниця оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.
Дивися повний текст Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за 5,4 млн євро.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23
Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за...
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Дивися повний текст Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за 5,4 млн євро.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23
Хм, интересно, за 5 млн евро может можно купить 2 новых состава электричек? (Не много ли денег за ремонт?)
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