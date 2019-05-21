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Укрзалізниця відремонтує
двоповерхові поїзди Skoda за...

Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23

Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.

Дивися повний текст Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за 5,4 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:23

Хм, интересно, за 5 млн евро может можно купить 2 новых состава электричек? (Не много ли денег за ремонт?)
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:29

  DoooM написав:Хм, интересно, за 5 млн евро может можно купить 2 новых состава электричек? (Не много ли денег за ремонт?)

В самый раз. Отдых в Турции в этом году как раз в евро и недешево ))))
vetka
 
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