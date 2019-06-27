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Україна готується до нової
програми МВФ: Зеленський...

Україна готується до нової програми МВФ: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:41

Україна готується до нової програми МВФ: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Україна готується до нової програми МВФ: Зеленський назвав умову.
R2
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Как у нариков. Нужна только первая доза.
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нет, у нариков - это когда ты набираешь кредитов и тебе уже плевать на проценты по ним, а потом обьявляешь дефолт (передоз). А МВФ - это лечение, позволяющие понижая дозу (процент) и проводя лечение (реформы) - относительно безболезненно излечиться. Но разумеется, лечение это всегда неприятно, и те наркоманы, которые не осознают пагубности своей привычки и психологически не мотивированы - всячески этому сопротивляются
redmax11
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