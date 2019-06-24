Бувають випадки, коли гроші можуть знадобитися раптово.
Дивися повний текст 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші».
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44
5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші».
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44
А потом спрашиваем - А почему это к нам приходят и арестовывают технику? Какие то уголовные дела заводят? -
Потому что играем не по совести
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:59
Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
Да ну... для таких целей лучше иметь доп.кредитку в нормальном банке. Пусть ты заплатишь 4% за снятие наличных (если нужно), чем связываться непонятно с кем.
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