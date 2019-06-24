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5 причин взяти гроші до
зарплати в «ШвидкоГроші»

5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44

5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»

Пропонуємо до обговорення:
Бувають випадки, коли гроші можуть знадобитися раптово.

Дивися повний текст 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44

А потом спрашиваем - А почему это к нам приходят и арестовывают технику? Какие то уголовные дела заводят? -

Потому что играем не по совести
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:59

Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»

Да ну... для таких целей лучше иметь доп.кредитку в нормальном банке. Пусть ты заплатишь 4% за снятие наличных (если нужно), чем связываться непонятно с кем.
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:14

«ШвидкоГроші» по всем параметрам проигрывают кредитке Привата с хорошим кредитным лимитом.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:21

если выбирать среди аналогичных компаний, то швидко гроши самые нормальные, у них все понятно и просто, а еще они давно работают и как-то им больше всего доверяют.. у меня много знакомых, кто берет или хоть раз брал у них деньги, со всеми чесно, комисий и доп. платежей кроме процентов точно нет, это уже если погашать не вовремя то будут штрафы, но тут уже важно придерживаться договореннойстей
opetra
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:24

Всем советую Швидко гроши найдеться больше 5-ти причин)))

Частенько оформляю кредит в швидко гроши когда не хватает до зарплаты, условия доступны не каких скрытых платижей, главное что быстро, девочки меня уже знают, всегда желают хорошего дня,приятно приходить))
jeka1995
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:27

  avk написав:«ШвидкоГроші» по всем параметрам проигрывают кредитке Привата с хорошим кредитным лимитом.

Любые МФО по всем параметрам проигрывают любой кредитке от банка
Faceless
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