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5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:14
Очень гадкая контора. После того как обдерут до трусов "клиента", начнут насиловать мозги тому, кто по телефону сказал что "знает этого человека и подтверждает что он работает там то". Если Вам звонят из этой ... конторы и просят подтвердить информацию о человеке посылайте их трехэтажным матом сразу, а не когда клиент останется в одних трусах, а это будет 100% с такими тарифами 2% В ДЕНЬ.
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24
Волгарь написав:
... ограничивалась 3-мя процентами (в месяц). Правда, они работали с залогами...
Кредиты под залог дешевле в обслуживании. В швидкогроши идут брать деньги те, у кого даже в залог нечего дать.
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safonovstanislav
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