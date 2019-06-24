RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 причин взяти гроші до
зарплати в «ШвидкоГроші»

5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:14

Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»

Очень гадкая контора. После того как обдерут до трусов "клиента", начнут насиловать мозги тому, кто по телефону сказал что "знает этого человека и подтверждает что он работает там то". Если Вам звонят из этой ... конторы и просят подтвердить информацию о человеке посылайте их трехэтажным матом сразу, а не когда клиент останется в одних трусах, а это будет 100% с такими тарифами 2% В ДЕНЬ.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 23.11.09
Подякував: 800 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24

  Волгарь написав:... ограничивалась 3-мя процентами (в месяц). Правда, они работали с залогами...

Кредиты под залог дешевле в обслуживании. В швидкогроши идут брать деньги те, у кого даже в залог нечего дать.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 10.05.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де взяти гроші на реконтсрукцію "хрущовок": думки експертів
R2 » П'ят 28 чер, 2019 19:38
3 209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 01:52
Kart
Кабмін визначив зарплати для працівників Офісу президента
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:39
2 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 09:25
laa1999
Деяким чиновникам підвищили зарплати
R2 » Пон 24 чер, 2019 18:49
7 286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 17:02
vadimuran3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72922)
03.07.2019 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.