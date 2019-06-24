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5 причин взяти гроші до
зарплати в «ШвидкоГроші»

5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:14

Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»

Очень гадкая контора. После того как обдерут до трусов "клиента", начнут насиловать мозги тому, кто по телефону сказал что "знает этого человека и подтверждает что он работает там то". Если Вам звонят из этой ... конторы и просят подтвердить информацию о человеке посылайте их трехэтажным матом сразу, а не когда клиент останется в одних трусах, а это будет 100% с такими тарифами 2% В ДЕНЬ.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24

  Волгарь написав:... ограничивалась 3-мя процентами (в месяц). Правда, они работали с залогами...

Кредиты под залог дешевле в обслуживании. В швидкогроши идут брать деньги те, у кого даже в залог нечего дать.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:33

Интересно,какой у них % безнадёжных невозвратов?
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:06

noxfox70 у них нет безнадежных невозвратов, у них отложенная прибыль.
На невозвраты начисляют штрафы и потом выносят мозх по телефону всем, кого заемщик указал как своих знакомых. Могут звонить годами...

Не знаю даже, что могло бы меня заставить обратиться в такую контору за кредитом. Такой кредит не только не решит проблем, а еще и добавит. 2% в день это... я не настолько богат
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:27

romanauscas
Ці всі парні (ломбарди, кредитні спілки та інші тварі що видають кому попало кредити на виплату комуналки під адські відсотки а потім лізуть людям у печінку) заслуговують бути звареними в розсолі на повільному вогні без суду. Цей "бізнес" десь в одному ряду із дитячим порно і торгівлею важкими наркотиками.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:47

  noxfox70 написав:Интересно,какой у них % безнадёжных невозвратов?

Думаю, просто бешеный. Безвиз со всеми соседями. Взяв 1000 грн под 2% в день, с ежемесячным перекредитованием в других подобных конторах, через 3 месяца долг вырастает в 4 раза, а за год, долг вырастет до 281 000 грн! Если у человека не было 1000 грн, то он не найдёт и 4000 грн на погашение, и тем более 281 000 грн. Чемодан->вокзал->(подставить любую страну)
safonovstanislav
 
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