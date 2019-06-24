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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:14
Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
Очень гадкая контора. После того как обдерут до трусов "клиента", начнут насиловать мозги тому, кто по телефону сказал что "знает этого человека и подтверждает что он работает там то". Если Вам звонят из этой ... конторы и просят подтвердить информацию о человеке посылайте их трехэтажным матом сразу, а не когда клиент останется в одних трусах, а это будет 100% с такими тарифами 2% В ДЕНЬ.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:06
noxfox70 у них нет безнадежных невозвратов, у них отложенная прибыль.
На невозвраты начисляют штрафы и потом выносят мозх по телефону всем, кого заемщик указал как своих знакомых. Могут звонить годами...
Не знаю даже, что могло бы меня заставить обратиться в такую контору за кредитом. Такой кредит не только не решит проблем, а еще и добавит. 2% в день это... я не настолько богат
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:27
romanauscas
Ці всі парні (ломбарди, кредитні спілки та інші тварі що видають кому попало кредити на виплату комуналки під адські відсотки а потім лізуть людям у печінку) заслуговують бути звареними в розсолі на повільному вогні без суду. Цей "бізнес" десь в одному ряду із дитячим порно і торгівлею важкими наркотиками.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:47
Думаю, просто бешеный. Безвиз со всеми соседями. Взяв 1000 грн под 2% в день, с ежемесячным перекредитованием в других подобных конторах, через 3 месяца долг вырастает в 4 раза, а за год, долг вырастет до 281 000 грн! Если у человека не было 1000 грн, то он не найдёт и 4000 грн на погашение, и тем более 281 000 грн. Чемодан->вокзал->(подставить любую страну)
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:47
Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
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