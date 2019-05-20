«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку з середи, 3 липня, виробництва автомобілів на заводах в Тольятті та Іжевську.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
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Дивися повний текст «АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18
давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)
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