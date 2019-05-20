«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку з середи, 3 липня, виробництва автомобілів на заводах в Тольятті та Іжевську.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
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Дивися повний текст «АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18
давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:02
Редкостная глупость. Остановка произошла из-за нижегородского завода автокомпонентов. Наши хотели поднять цены на комплектующие, а тольяттинцы не согласились. А насчет продукции - ВАЗ производит и продает 450 тыс. машин (около 40 тыс. на экспорт) в глобальной конкуренции с российской промсборкой иномарок (около 1 млн.) и импортом (350 тыс.). И ничего, неплохо конкурирует с ними, производя продукции на 3 млрд. долларов в год в эквиаленте - всего на 50% меньше, ЧЕМ ВСЯ продукция украинского машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности.
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