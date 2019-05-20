«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку з середи, 3 липня, виробництва автомобілів на заводах в Тольятті та Іжевську.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
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Дивися повний текст «АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18
давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:02
Редкостная глупость. Остановка произошла из-за нижегородского завода автокомпонентов. Наши хотели поднять цены на комплектующие, а тольяттинцы не согласились. А насчет продукции - ВАЗ производит и продает 450 тыс. машин (около 40 тыс. на экспорт) в глобальной конкуренции с российской промсборкой иномарок (около 1 млн.) и импортом (350 тыс.). И ничего, неплохо конкурирует с ними, производя продукции на 3 млрд. долларов в год в эквиаленте - всего на 50% меньше, ЧЕМ ВСЯ продукция украинского машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности.
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:58
Волгарь не напружуйся, це був сарказм від redmax11. Ми всі тільки "за" те щоби расея їздила на ТАЗіках, бо це якраз те авто на яке вона заслуговує. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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