«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку

Додано: Сер 03 лип, 2019 16:58

Волгарь не напружуйся, це був сарказм від redmax11. Ми всі тільки "за" те щоби расея їздила на ТАЗіках, бо це якраз те авто на яке вона заслуговує. )))

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.