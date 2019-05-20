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«АвтоВАЗ» оголосив
про повну зупинку

«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17

«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку

Пропонуємо до обговорення:
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку з середи, 3 липня, виробництва автомобілів на заводах в Тольятті та Іжевську.

Дивися повний текст «АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18

давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:02

  redmax11 написав:давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)

Редкостная глупость. Остановка произошла из-за нижегородского завода автокомпонентов. Наши хотели поднять цены на комплектующие, а тольяттинцы не согласились. А насчет продукции - ВАЗ производит и продает 450 тыс. машин (около 40 тыс. на экспорт) в глобальной конкуренции с российской промсборкой иномарок (около 1 млн.) и импортом (350 тыс.). И ничего, неплохо конкурирует с ними, производя продукции на 3 млрд. долларов в год в эквиаленте - всего на 50% меньше, ЧЕМ ВСЯ продукция украинского машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:58

Волгарь не напружуйся, це був сарказм від redmax11. Ми всі тільки "за" те щоби расея їздила на ТАЗіках, бо це якраз те авто на яке вона заслуговує. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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