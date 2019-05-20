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«АвтоВАЗ» оголосив
про повну зупинку

«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:17

«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку

Пропонуємо до обговорення:
«АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку з середи, 3 липня, виробництва автомобілів на заводах в Тольятті та Іжевську.

Дивися повний текст «АвтоВАЗ» оголосив про повну зупинку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:18

давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:02

  redmax11 написав:давно пора закрыть этот проклятый завод, построенный буржуями по итальянским технологиям 50-х годов и производящий по конвеерному методу злобных американцев дьявольские повозки с двигателем, изобретенным немцем. Нету в этом ничего расейского, святого и православнаго (МП)

Редкостная глупость. Остановка произошла из-за нижегородского завода автокомпонентов. Наши хотели поднять цены на комплектующие, а тольяттинцы не согласились. А насчет продукции - ВАЗ производит и продает 450 тыс. машин (около 40 тыс. на экспорт) в глобальной конкуренции с российской промсборкой иномарок (около 1 млн.) и импортом (350 тыс.). И ничего, неплохо конкурирует с ними, производя продукции на 3 млрд. долларов в год в эквиаленте - всего на 50% меньше, ЧЕМ ВСЯ продукция украинского машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:58

Волгарь не напружуйся, це був сарказм від redmax11. Ми всі тільки "за" те щоби расея їздила на ТАЗіках, бо це якраз те авто на яке вона заслуговує. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:21

  NetSerpent написав:Волгарь не напружуйся, це був сарказм від redmax11. Ми всі тільки "за" те щоби расея їздила на ТАЗіках, бо це якраз те авто на яке вона заслуговує. )))

НА ЧЕМ ЕЗДИТ РОССИЯ
Продажи в России (статистика АЕБ)
Январь – май 2019
1 Лада 143 418
2 Kia 92 262
3 Hyundai 71 880
4 Renault 52 487
5 Volkswagen 40 330
6 Toyota 37 954
7 Skoda 32 774
8 Nissan 25 889
9 ГАЗ комм. 21 164
10 Mitsubishi 16 715
11 BMW 16 235
12 Mercedes-Benz 15 494
13 Ford 14 881
14 УАЗ 13 650
15 Mazda 11 155
16 Chevrolet 9 342
17 Datsun 8 777
18 Lexus 7 606
19 Audi 5 988
20 Land Rover 3 213
https://abreview.ru/stat/aeb/
Из иномарок - 80% собирается на российских же заводах. А всего за 5 месяцев продано 678 тыс. новых автомобилей. Для сравнения
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже четвертый месяц подряд и по итогам января – мая 2019 года тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 32,4 тыс. единиц – на 4% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

https://www.autostat.ru/news/39703/
Т.е. в 21 раз меньше (при разнице населения в 4,3 раза)
Волгарь
 
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