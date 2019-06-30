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В уряді назвали суму на
дороги у Бюджеті-2020

В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:31

В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України при формуванні проекту Державного бюджету на 2020 рік пропонуватиме збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 млрд грн.

Дивися повний текст В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:31

..где можно увидеть статистику по срокам службы "отремонтированных и построенных заново" дорог??.. сколько служат, и каков %% гарантийных доделок-переделок подрядчиками??..а также - какова средняя с/стоимость 1км дорог у "нас" и "там"??.. че т никогда не слышал , чтоб кто-то из этих "омелянов-реХформаторов" козырял этими цифрами?!!...
maestro71
 
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