Кабінет міністрів України при формуванні проекту Державного бюджету на 2020 рік пропонуватиме збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 млрд грн.
Дивися повний текст В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:31
В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали суму на дороги у Бюджеті-2020.
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:31
..где можно увидеть статистику по срокам службы "отремонтированных и построенных заново" дорог??.. сколько служат, и каков %% гарантийных доделок-переделок подрядчиками??..а также - какова средняя с/стоимость 1км дорог у "нас" и "там"??.. че т никогда не слышал , чтоб кто-то из этих "омелянов-реХформаторов" козырял этими цифрами?!!...
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