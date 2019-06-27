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Кличко пояснив, чому може
затягнутися будівництво...

Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46

Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Гальмування питання щодо знесення п’ятого цеху заводу «Більшовик» затягуватиме процес будівництва Шулявського шляхопроводу. На місці п’ятого цеху заводу мають звести один зі з’їздів нового мосту.

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R2
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Виталик, слишком много слов, нужно сказать "пятый цех устал" - и сразу снесут!
polirom27
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:55

а может, сначала надо решать со сносом старых цехов, затем мосты будувать?
принудительно секонд выселить, для этого нужна "политическая воля"? Трампа попросить прислать пару Томагавков?
sequence
 
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