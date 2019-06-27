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Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Гальмування питання щодо знесення п’ятого цеху заводу «Більшовик» затягуватиме процес будівництва Шулявського шляхопроводу. На місці п’ятого цеху заводу мають звести один зі з’їздів нового мосту.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво Шулявського моста
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:46
Виталик, слишком много слов, нужно сказать "пятый цех устал" - и сразу снесут!
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polirom27
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:55
а может, сначала надо решать со сносом старых цехов, затем мосты будувать?
принудительно секонд выселить, для этого нужна "политическая воля"? Трампа попросить прислать пару Томагавков?
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