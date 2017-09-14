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Міжбанк: на скільки
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Міжбанк: на скільки обвалиться долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:59

Міжбанк: на скільки обвалиться долар

Пропонуємо до обговорення:
Середа буде найактивнішим днем ​​цього тижня на валютному ринку. «Мінфін» прогнозує на сьогодні зростання обсягів торгів до 410-430 млн доларів при укладенні до 540-620 угод і максимально можливий вихід на міжбанк Нацбанку. Ось причини:

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:00

Обвалится? Может это гривна, на коленях, немного голову приподняла отдышаться, чтобы потом рухнуть плашмя к зиме?
p_a_l
 
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