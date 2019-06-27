Нафтогаз оскаржив постанову уряду про виплату 90% свого прибутку за 2018 рік у вигляді дивідендів до бюджету та сплатив лише третину від цієї суми — 30%.
Дивися повний текст Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету втричі менше дивідендів.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:28
Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету втричі менше дивідендів.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:29
Отлично! Есть предлог для расторжения контракта с правлением Нафтогаза.
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