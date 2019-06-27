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Нафтогаз, всупереч указу
уряду, сплатив до бюджету...

Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:28

Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз оскаржив постанову уряду про виплату 90% свого прибутку за 2018 рік у вигляді дивідендів до бюджету та сплатив лише третину від цієї суми — 30%.

Дивися повний текст Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету втричі менше дивідендів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:29

Отлично! Есть предлог для расторжения контракта с правлением Нафтогаза.
zloy_ukr
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