З 1 липня в Україні розпочалася реформа системи контролю обороту пального.
Дивися повний текст Бензин може подорожчати: експерт назвав причину.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:32
Бензин може подорожчати: експерт назвав причину
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Дивися повний текст Бензин може подорожчати: експерт назвав причину.
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:32
Кому нужны такие"реформы",когда во всём мире цена топлива снижается ,а у нас растёт.Это больше похоже не на реформу,а на очередные "схемы" ненажёрливых коррупционеров.
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