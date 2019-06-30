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Бензин може подорожчати:
експерт назвав причину

Бензин може подорожчати: експерт назвав причину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:32

Бензин може подорожчати: експерт назвав причину

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні розпочалася реформа системи контролю обороту пального.

Дивися повний текст Бензин може подорожчати: експерт назвав причину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:32

Кому нужны такие"реформы",когда во всём мире цена топлива снижается ,а у нас растёт.Это больше похоже не на реформу,а на очередные "схемы" ненажёрливых коррупционеров.
sena_2008atp
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