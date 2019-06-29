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У МВФ знають, як збільшити
зростання ВВП України

У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:34

У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
За словами Ліптона, Україні варто визначитися з чітким вибором.

Дивися повний текст У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:34

Наивно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:03

Да ведь рецепт удивительно простой - кредит МВФ размером 50 млрд. долларов под 4% годовых на 10 лет НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ. С учетом эффекта мультипликации к 2030-му номинальный ВВП гарантированно возрастет с нынешних 130 млрд. долларов до 300-от.
Волгарь
 
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