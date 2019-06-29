За словами Ліптона, Україні варто визначитися з чітким вибором.
Дивися повний текст У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:34
У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
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Дивися повний текст У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:03
Да ведь рецепт удивительно простой - кредит МВФ размером 50 млрд. долларов под 4% годовых на 10 лет НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ. С учетом эффекта мультипликации к 2030-му номинальный ВВП гарантированно возрастет с нынешних 130 млрд. долларов до 300-от.
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