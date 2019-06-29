За словами Ліптона, Україні варто визначитися з чітким вибором.
Дивися повний текст У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:34
У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України.
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:03
Да ведь рецепт удивительно простой - кредит МВФ размером 50 млрд. долларов под 4% годовых на 10 лет НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ. С учетом эффекта мультипликации к 2030-му номинальный ВВП гарантированно возрастет с нынешних 130 млрд. долларов до 300-от.
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:34
Re: У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
"///Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, Липтон указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов. “Однако ряд четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно – СОЗДАТЬ ПОЛЬШУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ФОРПОСТА РУСОФОБСКОЙ ИСТЕРИИ.
ДЛЯ ЭТОГО В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ В ПОЛЬШУ ВЛОЖИЛИ ПОРЯДКА 200 МЛРД долл, из которых "простили" порядка 75млрд. Теперь эта "шавка" старательно отрабатывает вложенные в нее деньги
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:12
Re: У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
И что вас не устраивает в качестве примера для подражания? Надеюсь, Вы не из тех мерзавцев-предателей, которым жалко россию в ущерб Украине? Если действительно, как Вам привиделось, успех Польши в ее "русофобии", то это самый простой путь к успеху, который и нам по плечу. Жаль, что на практике все не так просто... но и у Польши путь несколько иной.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:53
Пока в Украине не будет нормального законодательства - никакие кредиті мвф не помогут.
Все законы написаны олигархами (фракциями которые финансируют олигархи) и под олигархов.
|