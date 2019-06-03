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В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30
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*Скорочено час* до 5 хвилин.
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R2
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:31
Вот жлобы! Это как можно "пронестись" по территории за 5 минут....
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tva
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