RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В аеропорту Жуляни
змінилися умови паркування

В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30

В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування

Пропонуємо до обговорення:
*Скорочено час* до 5 хвилин.

Дивися повний текст В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89615
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:31

Вот жлобы! Это как можно "пронестись" по территории за 5 минут....
tva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06

  tva написав:Вот жлобы! Это как можно "пронестись" по территории за 5 минут....


Только пикапы. Пассажиры и чемоданы в багажнике. Выпрыгивают и выкидывают вещи на ходу.
Жесть конечно. А если под самолёт больше 5ти машин заехало сразу то фиг успеешь. Такси службы прикрутят 20грн к тарифу. Аэропорт - ЖЛОБ
PUnder
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
R2 » Сер 03 лип, 2019 16:31
0 17
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 16:31
R2
Умови для становлення середнього класу потрібно створити...
R2 » Пон 10 чер, 2019 15:16
8 275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 12:19
сова
Аеропорту "Бориспіль" загрожує дефолт через рішення КМУ...
R2 » Пон 03 чер, 2019 11:41
9 372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 12:10
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.