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Дивися повний текст В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30
В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
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Дивися повний текст В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06
Только пикапы. Пассажиры и чемоданы в багажнике. Выпрыгивают и выкидывают вещи на ходу.
Жесть конечно. А если под самолёт больше 5ти машин заехало сразу то фиг успеешь. Такси службы прикрутят 20грн к тарифу. Аэропорт - ЖЛОБ
Додано: Чет 04 лип, 2019 00:07
Непозволительно много. Могут успеть достать вещи из багажника. Надо 2 минуты, чтобы наверняка.
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