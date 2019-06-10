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В аеропорту Жуляни
змінилися умови паркування

В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30

В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:31

Вот жлобы! Это как можно "пронестись" по территории за 5 минут....
tva
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06

  tva написав:Вот жлобы! Это как можно "пронестись" по территории за 5 минут....


Только пикапы. Пассажиры и чемоданы в багажнике. Выпрыгивают и выкидывают вещи на ходу.
Жесть конечно. А если под самолёт больше 5ти машин заехало сразу то фиг успеешь. Такси службы прикрутят 20грн к тарифу. Аэропорт - ЖЛОБ
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:07

Непозволительно много. Могут успеть достать вещи из багажника. Надо 2 минуты, чтобы наверняка.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:31

Re: В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування

А все деньги пойдут на ухуенный асфальт и облагороженную территорию парковки?
Или директору Нестеренко Александру Михайловичу на премию?
Каким же надо быть моральным ур**, чтобы не дать возможность высадить и уехать до 15 минут бесплатно...
Малейшая очередь на выезд не позволит уложится в 5 минут, да и выкидывать пасажиров с чемоданами на ходу не сильно возможно.
Талантливый бизнесмен)))
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romanauscas
 
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позорище
mavlex
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