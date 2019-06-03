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Дивися повний текст В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30
В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06
Только пикапы. Пассажиры и чемоданы в багажнике. Выпрыгивают и выкидывают вещи на ходу.
Жесть конечно. А если под самолёт больше 5ти машин заехало сразу то фиг успеешь. Такси службы прикрутят 20грн к тарифу. Аэропорт - ЖЛОБ
Додано: Чет 04 лип, 2019 00:07
Непозволительно много. Могут успеть достать вещи из багажника. Надо 2 минуты, чтобы наверняка.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:31
Re: В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
А все деньги пойдут на ухуенный асфальт и облагороженную территорию парковки?
Или директору Нестеренко Александру Михайловичу на премию?
Каким же надо быть моральным ур**, чтобы не дать возможность высадить и уехать до 15 минут бесплатно...
Малейшая очередь на выезд не позволит уложится в 5 минут, да и выкидывать пасажиров с чемоданами на ходу не сильно возможно.
Талантливый бизнесмен)))
ВВХ - ПНХ!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:35
Директор аэропорта д*****, вместо того чтобы оптимизировать работу оплаты парковки, тупо поднял тариф, идиотизм бегать в аэропорт платить за парковку!
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