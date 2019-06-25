Перший британський водневий потяг почав процедуру тестування на магістральній залізниці країни.
Дивися повний текст Британська залізниця тестує перший водневий потяг.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05
Британська залізниця тестує перший водневий потяг
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Дивися повний текст Британська залізниця тестує перший водневий потяг.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:06
Лучше бы додумались электрифицировать железные дороги.
Что-то они отстали от жизни со своей королевой.
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