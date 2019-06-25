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Британська залізниця тестує
перший водневий потяг

Британська залізниця тестує перший водневий потяг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05

Британська залізниця тестує перший водневий потяг

Пропонуємо до обговорення:
Перший британський водневий потяг почав процедуру тестування на магістральній залізниці країни.

Дивися повний текст Британська залізниця тестує перший водневий потяг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:06

Лучше бы додумались электрифицировать железные дороги.
Что-то они отстали от жизни со своей королевой.
rw666
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