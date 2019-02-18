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Створено бактерію,
що переробляє пластик

Створено бактерію, що переробляє пластик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05

Створено бактерію, що переробляє пластик

Пропонуємо до обговорення:
Двоє молодих вчених Міранда Венг (Miranda Wang) і Джіні Яо (Jeanny Yao) спеціально створили бактерію, яка може розкладати пластик на більш прості полімери і вуглекислий газ.

Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:06

Бактерії створив Всевишній, а розумні дівчата можуть з цими бактеріями уже щось цікаве робити
vajnagi
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