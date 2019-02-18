Двоє молодих вчених Міранда Венг (Miranda Wang) і Джіні Яо (Jeanny Yao) спеціально створили бактерію, яка може розкладати пластик на більш прості полімери і вуглекислий газ.
Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05
Створено бактерію, що переробляє пластик
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Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:06
Бактерії створив Всевишній, а розумні дівчата можуть з цими бактеріями уже щось цікаве робити
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