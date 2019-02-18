Двоє молодих вчених Міранда Венг (Miranda Wang) і Джіні Яо (Jeanny Yao) спеціально створили бактерію, яка може розкладати пластик на більш прості полімери і вуглекислий газ.
Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05
Створено бактерію, що переробляє пластик
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:06
Бактерії створив Всевишній, а розумні дівчата можуть з цими бактеріями уже щось цікаве робити
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15
Re: Створено бактерію, що переробляє пластик
Не зрозуміло чому одна з бактерій знайдена ще у 2016 році не використовується до сих пір ????
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:42
Re: Створено бактерію, що переробляє пластик
Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:46
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:19
Но к той живности мы уже привыкшие, с некоторым уровнем иммунитета.
А к этой новой бактерии мы можем просто не успеть выработать иммунитет.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Нед 07 лип, 2019 11:32
Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.
Додано: Нед 07 лип, 2019 11:40
Примеры в студию. Спасибо.
Додано: Нед 07 лип, 2019 11:42
У вас есть иммунитет к бактерии ноунейм, которая перерабатывает человеческий мозг? Хороший сценарий для очередного постапокалипсического трешевого фильма,не иначе.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:15
Re: Створено бактерію, що переробляє пластик
Вы впервые слышите о явлении гниения, например? Это бактерии. Гниению подвержены все человеческие ткани. В названиях бактерий, сорри, не силен.
Да и любая живность, питающаяся мясом, в том числе падалью, тоже подпадает под перечень "перерабатываюших мозги и другие органы человека".
|