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Створено бактерію,
що переробляє пластик

Створено бактерію, що переробляє пластик
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:05

Створено бактерію, що переробляє пластик

Пропонуємо до обговорення:
Двоє молодих вчених Міранда Венг (Miranda Wang) і Джіні Яо (Jeanny Yao) спеціально створили бактерію, яка може розкладати пластик на більш прості полімери і вуглекислий газ.

Дивися повний текст Створено бактерію, що переробляє пластик.
R2
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Бактерії створив Всевишній, а розумні дівчата можуть з цими бактеріями уже щось цікаве робити
vajnagi
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:15

Re: Створено бактерію, що переробляє пластик

Не зрозуміло чому одна з бактерій знайдена ще у 2016 році не використовується до сих пір ????
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:42

Re: Створено бактерію, що переробляє пластик

Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:46

  titanik написав:Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...

Есть туча и бактерий, и всякой живности, которые перерабатывают и могзи и другие органы безо всяких мутаций
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:19

  Faceless написав:
  titanik написав:Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...

Есть туча и бактерий, и всякой живности, которые перерабатывают и могзи и другие органы безо всяких мутаций


Но к той живности мы уже привыкшие, с некоторым уровнем иммунитета.
А к этой новой бактерии мы можем просто не успеть выработать иммунитет.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:32

Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:40

  Faceless написав:
  titanik написав:Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...

Есть туча и бактерий, и всякой живности, которые перерабатывают и могзи и другие органы безо всяких мутаций

Примеры в студию. Спасибо.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:42

  titanik написав:
  Faceless написав:
  titanik написав:Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...

Есть туча и бактерий, и всякой живности, которые перерабатывают и могзи и другие органы безо всяких мутаций


Но к той живности мы уже привыкшие, с некоторым уровнем иммунитета.
А к этой новой бактерии мы можем просто не успеть выработать иммунитет.

У вас есть иммунитет к бактерии ноунейм, которая перерабатывает человеческий мозг? :shock: Хороший сценарий для очередного постапокалипсического трешевого фильма,не иначе.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:15

Re: Створено бактерію, що переробляє пластик

vetka написав:
  Faceless написав:
  titanik написав:Как бы эти бактерии, мутировав в дикой природе, не начали перерабатывать мозги или еще какие-нибудь жизненно важные органы человека...

Есть туча и бактерий, и всякой живности, которые перерабатывают и могзи и другие органы безо всяких мутаций

Примеры в студию. Спасибо.
Вы впервые слышите о явлении гниения, например? Это бактерии. Гниению подвержены все человеческие ткани. В названиях бактерий, сорри, не силен.
Да и любая живность, питающаяся мясом, в том числе падалью, тоже подпадает под перечень "перерабатываюших мозги и другие органы человека".
Faceless
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