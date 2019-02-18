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Створено бактерію,
що переробляє пластик

Створено бактерію, що переробляє пластик
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:39

  Watcher написав:Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.

Это да. Придется все пластиковые изделия чем-то обрабатывать, чтобы бактерия их не сточила за считанные дни.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:48

  Gastarbaiter написав:
  Watcher написав:Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.

Это да. Придется все пластиковые изделия чем-то обрабатывать, чтобы бактерия их не сточила за считанные дни.

"Мутант-59" написан еще в 1971 году :mrgreen:
Faceless
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