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Створено бактерію, що переробляє пластик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:39
Watcher написав:
Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.
Это да. Придется все пластиковые изделия чем-то обрабатывать, чтобы бактерия их не сточила за считанные дни.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:48
Gastarbaiter написав: Watcher написав:
Если такие бактерии вырвутся на свободу, то рано или поздно жизнь на Земле закончится. Без пластика невозможна химическая индустрия, автомобилестроение, электроника и по сути вообще ничего... именно поэтому до сих пор такие бактерии не приобрели популярность.
Это да. Придется все пластиковые изделия чем-то обрабатывать, чтобы бактерия их не сточила за считанные дни.
"Мутант-59" написан еще в 1971 году
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Faceless
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