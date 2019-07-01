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Міжбанк: курс падає,
що обвалює ринок

Міжбанк: курс падає, що обвалює ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:45

Міжбанк: курс падає, що обвалює ринок

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і припускали в своєму ранковому прогнозі - середа на валютному ринку пройшла більш ніж динамічно. Мало того, що вже всі клієнти активно працюють в своєму звичайному діловому ритмі, так ще до цього додалася дуже бурхлива робота нерезидентів.

Дивися повний текст Міжбанк: курс падає, що обвалює ринок.
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