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Apple перенесла виробництво
нових комп'ютерів до Китаю

Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів до Китаю
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:00

Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів до Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Apple Inc. почала збирати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія донедавна виробляла в США.

Дивися повний текст Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів до Китаю.
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