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Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів до Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 00:00
Пропонуємо до обговорення:
Apple Inc. почала збирати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія донедавна виробляла в США.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 00:00
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