Національний банк скоротив утилізацію банкнот на 6,4% до 263,6 млн штук на січні-травні поточного року.
Дивися повний текст НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
Думабю, вместе с утилизацией паралельно выпускались ноовые банкноты.
Хотелось бы увдеть статистику выпуска новых банкнот в том же разрезе.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:28
если на 1 купюру тратить одну минуту, то потребуется персонал в количестве 5 755 человек (2018г). На 2015 г там оставалось 5300 человек всего. Вот и делайте выводы.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:32
Re: НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
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