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НБУ утилізував банкнот на
23 млрд гривень за 5 місяців

НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45

НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк скоротив утилізацію банкнот на 6,4% до 263,6 млн штук на січні-травні поточного року.

Дивися повний текст НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45

Думабю, вместе с утилизацией паралельно выпускались ноовые банкноты.
Хотелось бы увдеть статистику выпуска новых банкнот в том же разрезе.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:18

Что то подозрительно много купюр.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:28

если на 1 купюру тратить одну минуту, то потребуется персонал в количестве 5 755 человек (2018г). На 2015 г там оставалось 5300 человек всего. Вот и делайте выводы.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:32

Re: НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців

  anton_gms написав:если на 1 купюру тратить одну минуту, то потребуется персонал в количестве 5 755 человек

Вы реально думаете, что они вручную поштучно их режут? :mrgreen:
Faceless
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