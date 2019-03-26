Національний банк скоротив утилізацію банкнот на 6,4% до 263,6 млн штук на січні-травні поточного року.
Дивися повний текст НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:45
Думабю, вместе с утилизацией паралельно выпускались ноовые банкноты.
Хотелось бы увдеть статистику выпуска новых банкнот в том же разрезе.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:28
если на 1 купюру тратить одну минуту, то потребуется персонал в количестве 5 755 человек (2018г). На 2015 г там оставалось 5300 человек всего. Вот и делайте выводы.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:32
Re: НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:16
Если считать, что быстрее всего изнашиваются самые "ходовые" банкноты, то по статье они располагаются так:
200 гривен
100 гривен
50 гривен
10 гривен
20 гривен
5 гривен
1 гривна
2 гривны
500 гривен
Почему-то мне больше всего изношенных попадалось 1, 2, реже 5 и 10, а 200 и 100 ни разу.
Интересно, а как у других форумчан? Номиналов каких изношенных встречалось больше всего?
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