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Трамп пригрозив Європі і
Китаю початком валютної війни

Трамп пригрозив Європі і Китаю початком валютної війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:46

Трамп пригрозив Європі і Китаю початком валютної війни

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп звинуватив Європу і Китай у маніпулюванні своїми валютами і пригрозив "перетворити тарифну війну на валютну".

Дивися повний текст Трамп пригрозив Європі і Китаю початком валютної війни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:46

Очередная РR война перед выборами.
blueiceua
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