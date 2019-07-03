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Міжбанк: чи буде
падіння котирувань

Міжбанк: чи буде падіння котирувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:47

Міжбанк: чи буде падіння котирувань

Пропонуємо до обговорення:
Цей четвер не стане дуже активним днем ​​на валютному ринку в частині статистики операцій (ми прогнозуємо на сьогодні обсяг операцій до 360 млн доларів при укладенні до 430 угод), але це не говорить про те, що все буде дуже спокійно по курсу.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:47

Кто подскажет - какой минималный обем валюты/гривны нужен для осуществления 1й операции на межбанке?
blueiceua
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