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З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.
Дивися повний текст З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому
.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:48
по ходу 1 и 2 гривны опять превраттились в 1 и 2 копейки
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