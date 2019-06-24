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Morgan Stanley знизив
прогноз цін на нафту

Morgan Stanley знизив прогноз цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:49

Morgan Stanley знизив прогноз цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Morgan Stanley знизили прогноз цін на нафту еталонних марок у другому півріччі поточного року після рішення ОПЕК+ про продовження угоди про обмеження видобутку до кінця березня 2020 року.

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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:49

Прогнозы "аналитиков" напоминают прогнозы астрологов
blueiceua
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