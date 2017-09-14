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У Мінфіні повідомили, скільки
Україна повинна виплатити...

У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50

У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...

Пропонуємо до обговорення:
В 3-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 59,4 млрд гривень

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами до кінця року.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50

Цена безхозяйственности власти за которую рассчитываются простые налогоплательщики.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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