В 3-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 59,4 млрд гривень
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами до кінця року.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50
У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...
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Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами до кінця року.
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:50
Цена безхозяйственности власти за которую рассчитываются простые налогоплательщики.
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