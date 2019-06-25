Президент США Дональд Трамп звинуватив ЄС і Китай в маніпуляціях валютами з метою отримати перевагу над США.
Дивися повний текст Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:59
Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях
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Дивися повний текст Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях.
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