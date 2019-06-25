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Трамп звинуватив ЄС і Китай
у валютних маніпуляціях

Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:59

Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп звинуватив ЄС і Китай в маніпуляціях валютами з метою отримати перевагу над США.

Дивися повний текст Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:59

Все плохие - только Трамп самый правильный - выбирайте Трампа
blueiceua
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