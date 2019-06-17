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Китайські поїзди визнано
найшвидшими в світі: за три...

Китайські поїзди визнано найшвидшими в світі: за три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:39

Китайські поїзди визнано найшвидшими в світі: за три...

Пропонуємо до обговорення:
Найшвидші поїзди Китаю проїжджають 1021,9 кілометра за 193 хвилини.

Дивися повний текст Китайські поїзди визнано найшвидшими в світі: за три години вони проїжджають 1000 кілометрів.
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