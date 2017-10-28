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В УЗ назвали рівень
зарплатні залізничників

В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16

В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2019 року заробітну плату працівників АТ «Укрзалізниця» підвищено на 10 %.

Дивися повний текст В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16

Вiдносно курсу доллара зарплата стала меньше згiдно вашого пiдвищення. Брехня!!!
rudik1979aa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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