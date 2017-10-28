З 1 липня 2019 року заробітну плату працівників АТ «Укрзалізниця» підвищено на 10 %.
Дивися повний текст В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16
В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16
Вiдносно курсу доллара зарплата стала меньше згiдно вашого пiдвищення. Брехня!!!
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