З 1 липня 2019 року заробітну плату працівників АТ «Укрзалізниця» підвищено на 10 %.
Дивися повний текст В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16
В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16
Вiдносно курсу доллара зарплата стала меньше згiдно вашого пiдвищення. Брехня!!!
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:11
Что ви пи** повисилась зарплата до 11000,люди не верьте ето вранье, я работаю на одесской железке 15 лет и получаю 8000 зарплати ето при моем 6 розряде
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:19
Я работаю на ЖД 44года и всё везде пишут о большой зарплате железнодорожников, а на самом деле проводник получает от 7000т.грн., а другие профессии и того меньше. Где берут такие цифры просто удивительно.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:05
Re: В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників
Важно кто как считает)))
Вот Ваши 7к и 800к у председателей правления.
На двоих "средняя" 400к
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:32
Вы мазохист ? зачем за 7000 грн работать ? год назад два года назад еще куда ни шло но в 2019 получать 7000 грн - то надо либо не работать ,а вредить, дурака валять на работе, либо нахрен увольняться и ити на другую работу или на крайний случай ехать клубнику собирать в Польшу ...
Есть у меня знакомый 20 лет проработал на Электростанции местной , потом надоело голодать и жить впроголодь уже вторую работу поменял сейчас ему 50+ и он уже лет 5 работает на последней работе где платят поболее . А второй его ровесник коллега так и сидит на ТЕЦ ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:45
Re: В УЗ назвали рівень зарплатні залізничників
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