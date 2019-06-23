Про це повідомляє видання "Високий замок".
Дивися повний текст Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:55
Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:55
..а не усматривает ли Гриневич "конфликта интересов" в том, что на "бесплатном" уроке препод будет в носу ковыряться, а на "доп.оплатном уроке" типа-из штанов выпрыгивать, вколачивая знания в головешки подопечных??.. где тот норматив, который учитель должен отрабатывать за свою зп, а не наживаться еще дополнительно на тупости учеников (или скорее - совем НЕжелании//неумении донести материал!!!).. или в укр.школах введено понятие аттестации школы, конкретных учителей в зависимости от %% успешных учеников и соответсвенно - остаток %% полных неучей?!...
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:54
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:38
Конфлікт інтересів у нас з Мін освіти. Дитину заставляли довбати вірші кожен день. Колись це була школа під патронатом Антонова. Зараз -пофакту-
низькопробний літературний гурток.
Бо у мене в російський школі наголошували на виразності прочитання.А тут усе заради зрізати оцінки навпіл.
Видно С.Грабко гребе і не забуває ділитись$.
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