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Українські вчителі не зможуть
підробляти репетиторством

Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:55

Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Високий замок".

Дивися повний текст Українські вчителі не зможуть підробляти репетиторством.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:55

..а не усматривает ли Гриневич "конфликта интересов" в том, что на "бесплатном" уроке препод будет в носу ковыряться, а на "доп.оплатном уроке" типа-из штанов выпрыгивать, вколачивая знания в головешки подопечных??.. где тот норматив, который учитель должен отрабатывать за свою зп, а не наживаться еще дополнительно на тупости учеников (или скорее - совем НЕжелании//неумении донести материал!!!).. или в укр.школах введено понятие аттестации школы, конкретных учителей в зависимости от %% успешных учеников и соответсвенно - остаток %% полных неучей?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:54

  maestro71 написав:что на "бесплатном" уроке препод будет в носу ковыряться

Так оно так и есть.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:38

Конфлікт інтересів у нас з Мін освіти. Дитину заставляли довбати вірші кожен день. Колись це була школа під патронатом Антонова. Зараз -пофакту-
низькопробний літературний гурток.
Бо у мене в російський школі наголошували на виразності прочитання.А тут усе заради зрізати оцінки навпіл.
Видно С.Грабко гребе і не забуває ділитись$.
ZEROF
 
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